На отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Казахстана на данный момент продано 16 тыс. билетов.
"На данный момент на отборочный матч ЧЕ-2020 Россия – Казахстан, который пройдёт 9 сентября, в Калининграде, продано 16 тысяч билетов. С учётом высокой динамики продаж рекомендуем болельщикам заранее позаботиться о приобретении билетов", - сообщили "Чемпионату" в пресс-службе РФС.
На матч Россия - Казахстан продано 16 тысяч билетов
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