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Точилин оценил шансы Джанаева и Кудряшова сыграть за сборную России

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин заявил, что представители его команды вратарь Сослан Джанаев и защитник Федор Кудряшов имеют такие же шансы сыграть за сборную России, как и остальные футболисты, вошедшие в состав.

"Их вызвал в сборную главный тренер, значит он решил, что они помогут команде. Шансы сыграть оценивать не мне, а тренерам сборной. Но если они вызваны, значит имеют такие же шансы сыграть, как и все остальные. Про матчи сборной я даже не думал, голова сейчас забита совсем другим", - цитирует Точилина "СЭ".


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Теги: Точилин Джанаев Кудряшов Сочи Сборная России
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