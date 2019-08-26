Главный тренер "Сочи" Александр Точилин заявил, что представители его команды вратарь Сослан Джанаев и защитник Федор Кудряшов имеют такие же шансы сыграть за сборную России, как и остальные футболисты, вошедшие в состав.
"Их вызвал в сборную главный тренер, значит он решил, что они помогут команде. Шансы сыграть оценивать не мне, а тренерам сборной. Но если они вызваны, значит имеют такие же шансы сыграть, как и все остальные. Про матчи сборной я даже не думал, голова сейчас забита совсем другим", - цитирует Точилина "СЭ".
Точилин оценил шансы Джанаева и Кудряшова сыграть за сборную России
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