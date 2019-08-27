Сборная Казахстана назвала состав на матчи с Россией и Кипром

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек назвал футболистов, вызванных на выездные матчи квалификации чемпионата Европы-2020 против сборных Кипра и России.



Вратари: Дмитрий Непогодов ("Ордабасы"), Стас Покатилов ("Кайрат"), Игорь Шацкий ("Шахтер");



Защитники: Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Дмирий Шомко (все — "Астана"), Гафуржан Суюмбаев ("Кайрат"), Александр Марочкин ("Кайсар"), Темирлан Ерланов, Сергей Малый (оба — "Ордабасы"), Виктор Дмитренко ("Тобол"), Ян Вороговский ("Беерсхот", Бельгия);



Полузащитники: Серикжан Мужиков, Юрий Перцух (оба – "Астана"), Айбол Абикен, Георгий Жуков, Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат (все – "Кайрат"), Асхат Тагыберген ("Кайсар"), Тимур Досмагамбетов ("Ордабасы");



Нападающие: Максим Федин ("Тобол"), Алексей Щеткин ("Ордабасы"), Абат Аймбетов ("Актобе").



Резерв: Владимир Плотников, Елдос Ахметов, Еркебулан Сейдахмет, Еркебулан Тунгышбаев (все — "Кайрат"), Олжас Керимжанов, Аслан Дарабаев (оба — "Жетысу"), Марат Быстров, Тохтар Жангылышбай (оба — "Ордабасы"), Думан Нарзилдаев ("Кайсар"), Руслан Валиуллин, Азат Нургалиев, Бауыржан Турысбек (все — "Тобол"), Роман Муртазаев ("Астана").