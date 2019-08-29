На матче Россия — Казахстан в Калининграде ожидается аншлаг

Министр спорта Калиниградской области Наталья Ищенко рассказала, что на матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Казахстана ожидается аншлаг. Матч пройдет в Калининграде 9 сентября. Местный стадион вмещает 35?212 человек.

фото: RT