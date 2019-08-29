На матче Россия — Казахстан в Калининграде ожидается аншлаг
Министр спорта Калиниградской области Наталья Ищенко рассказала, что на матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Казахстана ожидается аншлаг. Матч пройдет в Калининграде 9 сентября. Местный стадион вмещает 35?212 человек.
фото: RT
"У Калининграда высокая степень готовности к матчу — многие вопросы отработаны нами как на прошлогоднем чемпионате мира, так и на матчах футбольного клуба "Балтика". По всем аспектам мы тесно взаимодействуем с Российским футбольным союзом, и успешный опыт матча Лиги наций 2018 года нам тоже в этом поможет. На игре со сборной Швеции стадион "Калининград" был заполнен практически полностью, уверены, что подобное будет и с Казахстаном, ожидается интересная игра", — приводит слова Ищенко ТАСС.
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