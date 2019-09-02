"В понедельник 2 сентября главному тренеру национальной сборной России Станиславу Черчесову исполняется 56 лет. Коллектив Российского футбольного союза, а также национальная сборная России поздравляют Станислава Саламовича с днем рождения! Желаем имениннику крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго и, безусловно, решения главной задачи года — выхода на чемпионат Европы-2020!" — говорится в поздравлении.
Черчесов работает с национальной сборной с августа 2016 года. Под его руководством россияне дошли до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.
РФС поздравил Станислава Черчесова с 56-м днём рождения
РФС опубликовал поздравление с днём рождения для главного тренера сборной России.
Фото: globallookpress.com
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