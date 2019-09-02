Станислав Черчесов: я не вызвал в сборную Чалова, но ещё до этого сам ему позвонил и объяснил ситуацию
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал невызов в стан основной национальной команды форварда ЦСКА Фёдора Чалова к отборочным матчам Евро-2020 с шотландцами (6 сентября) и казахстанцами (9 сентября).
Фото: ПФК ЦСКА
"Футболисты знают, что мы всегда рядом, всегда помогаем, но нам нужны те, кто сегодня даст результат. У нас от них никогда нет каких-то недоговорок. Вот, допустим, сейчас я не вызвал в сборную Чалова. Он поедет в "молодёжку". Но я до вызова — когда ещё никто не знал — сам ему позвонил и объяснил ситуацию", — сказал Черчесов в интервью порталу welcome2020.ru.
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