Станислав Черчесов: вероятность того, что сборная России рано или поздно станет чемпионом мира, существует
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что национальной команде по силам стать чемпионом мира в будущем.
Фото: globallookpress.com
«Вероятность того, что сборная России рано или поздно станет чемпионом мира, существует. Если правильно использовать то, что мы имеем. Надо нацелиться на это и работать. Нам надо быть первыми», — приводит слова Черчесова welcome2020.ru.
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