Станислав Черчесов: не бывало такого, чтобы в ресторанах говорили "счёт закрыт", наоборот, "двойная цена"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как относится к повышенному вниманию к себе после успеха с национальной командой на ЧМ-2018.

Фото: globallookpress.com