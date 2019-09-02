"И до чемпионата мира было внимание, только чуть-чуть в другой плоскости. Как-то к этому не то чтобы привыкаешь… это определенная роль, которую надо выполнять. И лучше, когда внимание позитивное, а не когда ты на улицу можешь выйти только в парике и по ночам.
Бывало ли такое, чтобы в ресторанах говорили: «Станислав Саламович, счет закрыт»Нет. Наоборот: «Двойная цена». Да и, честно говоря, я по ресторанам не хожу. Очень редко, и… даже не знаю… только по какой-то причине. Не большой любитель", — цитирует Черчесова welcome2020.ru.
Станислав Черчесов: не бывало такого, чтобы в ресторанах говорили "счёт закрыт", наоборот, "двойная цена"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как относится к повышенному вниманию к себе после успеха с национальной командой на ЧМ-2018.
Фото: globallookpress.com
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