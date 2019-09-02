Сергей Юран: безусловно, есть определённые опасения перед сложной игрой с Шотландией на выезде
Экс-нападающий сборной России Сергей Юран поделился мнением о предстоящем матче национальной команды со сборной Шотландии, который состоится в Глазго 6 сентября.
Фото: Getty Images
"Думаю, сборная должна успеть подготовиться даже за такой короткий срок. Черчесов просматривает все матчи своих игроков, и у него уже есть картинка перед глазами, кто в каком состоянии. При этом, безусловно, есть определённые опасения перед сложной игрой с Шотландией на выезде", — приводят слова Юрана "Известия".
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»