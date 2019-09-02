Сергей Юран: безусловно, есть определённые опасения перед сложной игрой с Шотландией на выезде

Экс-нападающий сборной России Сергей Юран поделился мнением о предстоящем матче национальной команды со сборной Шотландии, который состоится в Глазго 6 сентября.

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