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Сергей Юран: безусловно, есть определённые опасения перед сложной игрой с Шотландией на выезде

Экс-нападающий сборной России Сергей Юран поделился мнением о предстоящем матче национальной команды со сборной Шотландии, который состоится в Глазго 6 сентября.
Фото: Getty Images
"Думаю, сборная должна успеть подготовиться даже за такой короткий срок. Черчесов просматривает все матчи своих игроков, и у него уже есть картинка перед глазами, кто в каком состоянии. При этом, безусловно, есть определённые опасения перед сложной игрой с Шотландией на выезде", — приводят слова Юрана "Известия".


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Теги: Юран Черчесов Сборная России Сборная Шотландии
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