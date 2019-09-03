Средства будут выделены из резервного фонда правительства страны в этом году. Контроль за выполнением программы произведет Минкомсвязи. Общая сумма на изготовление и выдачу персонифицированных карт болельщика составит 132 миллиона 674 тысячи рублей.
Соответствующий документ опубликован на федеральном портале правовой информации.
В Санкт-Петербурге состоятся три встречи группового раунда Евро-2020 и одна четвертьфинальная игра.
Правительство РФ выделит почти 133 миллиона рублей на реализацию Fan ID на Евро-2020
Правительство России выделит почти 133 миллиона рублей на реализацию системы идентификации болельщиков (Fan ID) на играх Евро-2020, которые состоятся в Санкт-Петербурге.
Фото: РИА Новости
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