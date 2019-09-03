Правительство РФ выделит почти 133 миллиона рублей на реализацию Fan ID на Евро-2020

Правительство России выделит почти 133 миллиона рублей на реализацию системы идентификации болельщиков (Fan ID) на играх Евро-2020, которые состоятся в Санкт-Петербурге.

Фото: РИА Новости