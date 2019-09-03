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Денис Черышев: я в сборной, готов играть. Надеюсь, всё будет нормально

Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.
Фото: globallookpress.com
"Я здесь, готов играть. Но все зависит от тренера. Я лично готов помочь команде. Старт сезона? Я только восстановился от травмы, вхожу в ритм, чувствую себя хорошо. Надо входить в тренировочный режим. Надеюсь, всё будет нормально.

Шотландия? Сегодня тщательно разберем их игру. Успеем все правильно посмотреть. У нас хороший коллектив, хорошая команда, нам надо взять три очка", — передает слова Черышева Sport24.


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Теги: Черышев Денис Сборная России Чемпионат Европы
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