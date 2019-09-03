"Сегодня было немного тактики, тренировались в двух группах, кто-то восстанавливался. Сегодня будет первое тактическое занятие по Шотландии. Лично я восстановился, чувствую себя хорошо. Рад вызову в сборную.
Победа над "Спартаком" придала положительных эмоций. Но это сборная, мы все здесь работаем ради одной цели, поэтому про клубы забыли", — передаёт слова Ерохина Sport24.
Александр Ерохин: рад вызову в сборную России, мы все здесь работаем ради одной цели, поэтому про клубы забыли
Полузащитник сборной России и "Зенита" Александр Ерохин рассказал о подготовке к матчу пятого тура отборочного раунда к Евро-2020 с Шотландией.
Фото: "Спорт-экспресс"
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