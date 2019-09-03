Александр Ерохин: рад вызову в сборную России, мы все здесь работаем ради одной цели, поэтому про клубы забыли

Полузащитник сборной России и "Зенита" Александр Ерохин рассказал о подготовке к матчу пятого тура отборочного раунда к Евро-2020 с Шотландией.

Фото: "Спорт-экспресс"