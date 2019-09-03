Президент РФС Александр Дюков поделился ожиданиями от предстоящих отборочных матчей чемпионата Европы — 2020 в участием сборной России.
"Ожидаю, что ребята приложат все силы и сделают все возможное и невозможное для того, чтобы показать качественный футбол и добиться результата.
Футбол есть футбол, есть в том числе и некоторые случайные факторы, которые не зависят от команды, но которые влияют на результат", - цитирует Дюкова Sport24.ru.
Александр Дюков: ожидаю от сборной качественного футбола и результата в матчах с Шотландией и Казахстаном
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