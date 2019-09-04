"Шотландия — британская команда. Это жесткий футбол, высокий темп, фланговые передачи. Готовимся к такой манере игры соперника, но всему есть противоядие. Будем в первую очередь отталкиваться от своей игры.
Не буду раскрывать все тайны, у стен тоже есть уши. Будем играть в три защитника? Не буду раскрывать все карты. Я лично готов к старту", — передает слова Беляева Sport24.
Максим Беляев: Шотландия — британская команда. Это жесткий футбол, высокий темп
Защитник сборной России Максим Беляев поделился ожиданиями от матча пятого тура отборочного раунда к чемпионату Европы-2020 против Шотландии.
фото: еженедельник "Футбол"
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