Максим Беляев: Шотландия — британская команда. Это жесткий футбол, высокий темп

Защитник сборной России Максим Беляев поделился ожиданиями от матча пятого тура отборочного раунда к чемпионату Европы-2020 против Шотландии.

фото: еженедельник "Футбол"