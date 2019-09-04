"Шотландия играет в быстрый футбол на быстрых атаках. Я не буду говорить, что нам рассказывал тренер, но моменты показал хорошие и моменты отрицательные, которые присутствуют. Мы готовимся. Сегодня было более тактическое занятие по сопернику.
На выезде всегда тяжело играть. Команда первые 15 минут должна почувствовать игру. Думаю, мы к этому готовы и всё будет хорошо. Понятно, что соперник играет дома и у него больше уверенности, но я так скажу: наверное, мы туда едем не как гости, а выступать на чужом поле как хозяева. Думаю, это получится. Мы не смотрим в турнирную таблицу, у нас задача играть максимально агрессивно и на победу.
Моё физическое состояние? Я не играл пару матчей за "Краснодар", и за этот период можно было восстановиться. Это получилось, и сейчас я чувствую себя намного лучше", — передаёт слова Камболова "Чемпионат".
Руслан Камболов: едем в Шотландию не как гости, а выступать на чужом поле как хозяева
Полузащитник "Краснодара" Руслан Камболов поделился мыслями о предстоящем матче сборной России с командой Шотландии в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
фото: официальный сайт РФС
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