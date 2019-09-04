Руслан Камболов: едем в Шотландию не как гости, а выступать на чужом поле как хозяева

Полузащитник "Краснодара" Руслан Камболов поделился мыслями о предстоящем матче сборной России с командой Шотландии в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.

фото: официальный сайт РФС