Георгий Джикия: если шотландские фанаты не верят в свою сборную, пусть тогда болеют за нас

Защитник московского "Спартака" и сборной России Георгий Джикия рассказал о своих ожиданиях от матча отборочного цикла Евро-2020 с командой Шотландии.

фото: официальный сайт ФК "Спартак"