"Понятно, что мы анализировали соперника. Вчера была небольшая теория. Что касается таблицы, то ни для кого не секрет, что это один из наших конкурентов за выход из группы. Спокойно готовимся к игре, знаем, что делать.
Мы знаем, как играет соперник, но в любом случае будем отталкиваться от своей игры, и не думаю, что будем играть вторым номером.
Шотландские фанаты не верят в свою сборную? Пусть тогда шотландцы болеют за нас, если не верят в свою сборную. Мы играем на выезде и прекрасно понимаем, что это серьёзная команда, мы понимаем, какой стиль игры нас ждёт, и никакой недооценки быть не может.
Я хорошо себя чувствую, никаких проблем и травм нет. Готов на все сто процентов помогать сборной, я здесь для этого. Мы едем в Глазго только за победой. Нет задач отстоять и ехать туда за ничьей. Мы едем, чётко зная свои возможности и зная, что делать. Никакой ничьей в голове нет.
Я себя прекрасно чувствую со всеми партнёрами, со всеми профессиональные, хорошие отношения. Я чувствую себя игроком сборной, но кто именно будет играть — решает тренерский штаб. Говорить сегодня, что я точно буду играть — это будет неправильно.
Зобнина поздравили, это огромное событие и для него, и для нас. Нам стало очень приятно, что у Ромы пополнение в семье. Пожелали здоровья ребёнку, а скоро уже можно и ещё, почему бы и нет?" — передаёт слова Джикии "Чемпионат".
Георгий Джикия: если шотландские фанаты не верят в свою сборную, пусть тогда болеют за нас
Защитник московского "Спартака" и сборной России Георгий Джикия рассказал о своих ожиданиях от матча отборочного цикла Евро-2020 с командой Шотландии.
фото: официальный сайт ФК "Спартак"
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