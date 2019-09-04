Зелимхан Бакаев: есть вера в свои силы, в то, что я могу выйти и защитить честь страны
Полузащитник сборной России и "Спартака" Зелимхан Бакаев после прилета в Глазго оценил вероятность своего дебюта за национальную команду в отборочных матчах Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном.
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"
"Чувства разные, но волнения среди них нет. Скорее есть вера в свои силы, в то, что я могу выйти и защитить честь страны. Но в любом случае решать главному тренеру — как мне выходить, куда и на сколько времени", - цитирует Бакаева "Спорт-экспресс".
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