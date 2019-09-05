Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон не сыграет в ближайших матчах сборной Исландии
Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон не сыграет за национальную команду из-за травмы.
Фото: РИА Новости
Хавбек получил травму лодыжки в матче чемпионата России против "Сочи" (0:0) 11 августа, после чего выбыл из строя. Сборной Исландии предстоят матчи отборочного раунда Евро-2020 с Молдовой и Албанией, и к этим встречам Сигурдссон восстановиться не успевает, информирует ruv.is.
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