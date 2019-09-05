Борис Игнатьев: Дзюба — более мужиковатый, более серьёзный футболист для достижения результата, чем Чалов

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев высказал мнение по поводу кандидатов в национальную команду, которые не попали в сборную перед отборочными матчами Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном.

фото: Sportbox