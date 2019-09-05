Борис Игнатьев — о возможном возвращении Акинфеева в сборную: может, он перевернул страницу, а потом услышал внутренний голос: что-то недописал
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев допустил, что вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев может вернуться в национальную команду.
фото: Sportbox
"Слышал, в сборную может вернуться Игорь Акинфеев. Возможно, он перевернул страницу, а потом услышал внутренний голос: что-то недописал, еще осталось свободное место! И вдобавок кто-то дает ему ручку: "Допиши". Если Черчесов попросит: "Давай, Игорёк, приходи, ты мне очень нужен", Акинфеев, переосмыслив все, примет решение. Может, скажет: "Я еще посостязаюсь, еще переиграю Гильерме". Тренер же зовет не на блины, а для создания здоровой конкуренции", — цитирует Игнатьева официальный сайт УЕФА.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»