» » Борис Игнатьев — о возможном возвращении Акинфеева в сборную: может, он перевернул страницу, а потом услышал внутренний голос: что-то недописал

Борис Игнатьев — о возможном возвращении Акинфеева в сборную: может, он перевернул страницу, а потом услышал внутренний голос: что-то недописал

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев допустил, что вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев может вернуться в национальную команду.
фото: Sportbox
"Слышал, в сборную может вернуться Игорь Акинфеев. Возможно, он перевернул страницу, а потом услышал внутренний голос: что-то недописал, еще осталось свободное место! И вдобавок кто-то дает ему ручку: "Допиши". Если Черчесов попросит: "Давай, Игорёк, приходи, ты мне очень нужен", Акинфеев, переосмыслив все, примет решение. Может, скажет: "Я еще посостязаюсь, еще переиграю Гильерме". Тренер же зовет не на блины, а для создания здоровой конкуренции", — цитирует Игнатьева официальный сайт УЕФА.


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Теги: Игнатьев Акинфеев Сборная России Чемпионат Европы
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