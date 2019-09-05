Вячеслав Колосков: конечно же, я ожидаю победы сборной России над шотландцами

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с Шотландией 6 сентября в рамках квалификации Евро-2020.

фото: официальный сайт РФС