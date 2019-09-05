"Я ожидаю победы, конечно же, и инициативной игры. Считаю, нашу команду более квалифицированной и подготовленной, имеющей больший опыт выступления на чемпионатах мира по сравнению с шотландцами. Плюс к этому, наша команда как бы на ходу и демонстрирует стабильную, результативную игру. Кроме того, мы вошли в сезон, уже прошел восьмой тур в чемпионате России. Поэтому все объективные факторы за то, чтобы наша команда выступила успешно.
Что касается Шотландии, то их сильные и слабые стороны я не анализировал, это дело Черчесова. Я слежу за нашей командой, которая, полагаю, сможет реализовать то преимущество, которое у нее есть", — сказал Колосков в беседе с Sport24.
Вячеслав Колосков: конечно же, я ожидаю победы сборной России над шотландцами
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с Шотландией 6 сентября в рамках квалификации Евро-2020.
фото: официальный сайт РФС
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