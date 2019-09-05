"С шотландцами и англичанами у нас всегда были непростые матчи. Они уже обожглись с Казахстаном, когда тренер привез игроков из чемпионата Шотландии, так что этот матч очень важен для них. Если Россия выиграет, то у шотландцев будут проблемы с выходом на ЧЕ. Будет сложный матч, но я думаю, что наша сборная не проиграет. Да, шотландцы, да, тяжело, но тут главное — не уступить в борьбе, и подборе мяча. Если в этих компонентах не уступим, то хотя бы ничья будет.
У шотландцев запредельная самоотдача, не жалеют ни себя, ни того парня! Если прочувствуют, что мы по борьбе и подборам уступаем, то сыграют в более силовой футбол, нам будет совсем трудновато. Но в целом не должно быть серьезных проблем. Думаю, Черчесов понимает значимость этого матча, заостряет внимание на просмотр и анализ матчей Шотландии. У соперника все игроки из АПЛ приехали, будут готовы. Для них поражение от сборной России — не катастрофа, конечно, но все же уменьшит шансы на выход на ЧЕ", — сказал Юран в беседе с Sport24.
Сергей Юран: у сборной России в целом не должно быть серьезных проблем в матче с Шотландией
Бывший футболист сборной России Сергей Юран поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 с шотландцами, который состоится завтра, 6 сентября.
Фото: Getty Images
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