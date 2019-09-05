Сергей Юран: у сборной России в целом не должно быть серьезных проблем в матче с Шотландией

Бывший футболист сборной России Сергей Юран поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 с шотландцами, который состоится завтра, 6 сентября.

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