Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от матча 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе I между Шотландией и Россией.
"Кларк вернул в нас всех веру в себя. Завтра мы выложимся на 200 процентов. Нам нужна эта победа. Нужно показать, что Шотландия умеет играть в футбол. Надеюсь, вы все завтра это увидите. В матче против очень сильного соперника — сборной России.
Да, Россия классно выступила на чемпионате мира. Лучше, чем все ожидали. Обыграла саму Испанию, вышла в четвертьфинал… Но дело не только в этом. Россия просто добивается лучших результатов, чем Шотландия. Много лет. Это правда жизни. Потому я и говорю, что мы аутсайдеры. Но будем биться за победу.
Мы анализировали игру сборной России. Конечно, я знаю, кто такой Марио Фернандес. Но не могу сказать, что видел много его игр. Но Россия сильна как команда", - цитирует Робертсона Sport24.
Эндрю Робертсон: Шотландия - аутсайдер в матче с Россией. Это правда жизни
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