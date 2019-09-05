Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата Европы 2020 года с Россией.
"Нейсмит сегодня не тренировался. Но не надо драмы. С ним все нормально. Надеюсь, завтра он будет чувствовать себя лучше. Играть с Россией, думаю, Стивен сможет.
Мы ждем с нетерпением игры с Россией. Провели ударную рабочую неделю. Но я не говорю, что мы обязаны обыгрывать Россию. Зачем лишний раз давить на игроков? Но, конечно, мы хотим взять очки завтра. И в гостевом матче с Россией тоже, кстати.
Нам очень нужна большая победа. Россия на ЧМ доказала, что она одна из крупнейших футбольных держав. С таким соперником всегда непросто.
Я много времени провел в "Челси". Потому знаю, что Россия очень сильна. Отличные игроки, отличная организация игры", - цитирует Кларка Sport24.
Стив Кларк: Россия на ЧМ-2018 доказала, что она одна из крупнейших футбольных держав
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