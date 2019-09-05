Полузащитник сборной Италии Жоржиньо раскритиковал поле стадиона в Ереване

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо прокомментировал выездную победу над Арменией (3:1) в матче отборочного турнира Евро-2020 в группе J. Хавбек также раскритиковал поле стадиона в Ереване."Мы уже видели, что легких игр не бывает. Армения начала матч, используя свои сильные стороны: силу, темп и хаос, но мы постепенно начали играть в свой футбол и взяли игру под свой контроль.Мы перевернули ход матча, и я думаю, что мы заслужили победу. Это была очень тяжелая игра, но очень важные три очка.Если вы посмотрите на игру, то мы дарили сопернику мячи в простых ситуациях в первые 15 минут своими неуместными передачами, но было сложно, потому что поле было ужасным. Мяч буквально извивался, и нам потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к этому", — цитирует Жоржиньо Football Italia.