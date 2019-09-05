Дмитрий Кириченко: шотландцы — это не карлик, но и не топ-сборная. Раньше они были помощнее

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от матча Россия — Шотландия, который состоится 6 сентября в Глазго.

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru