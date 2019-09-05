Дмитрий Кириченко: шотландцы — это не карлик, но и не топ-сборная. Раньше они были помощнее
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от матча Россия — Шотландия, который состоится 6 сентября в Глазго.
Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru
"Шотландия всегда играла в силовой футбол. Мне кажется, раньше эта сборная была помощнее. Такой соперник нам по силам. При этом давление будет очень серьёзное. Думаю, Россия не станет играть по схеме с тремя центральными защитниками. В последнее время во встречах с сопоставимыми соперниками мы играли в двух. А Шотландию точно можно отнести к разряду сопоставимых. Понятно, что мы можем как выиграть, так и проиграть. Но шотландцы — это не карлик, но и не топ-сборная", — приводят слова Кириченко "Известия".
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