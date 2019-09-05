Никита Симонян — о ближайших матчах сборной России: все игры главные. Как только расслабишься, сразу получишь оплеуху
Легендарный советский футболист и первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился ожиданиями от игр отбора к Евро-2020 с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября).
Фото: РИА Новости
"Все игры главные, проходных просто не бывает. Как только ты расслабишься, сразу получишь оплеуху. Поэтому нужно крайне серьезно относиться к каждой встрече. Именно такое отношение у главного тренера сборной, который настраивает команду", — заявил Симонян "Известиям".
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»