Никита Симонян — о ближайших матчах сборной России: все игры главные. Как только расслабишься, сразу получишь оплеуху

Легендарный советский футболист и первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился ожиданиями от игр отбора к Евро-2020 с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября).

Фото: РИА Новости