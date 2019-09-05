Дмитрий Булыкин: игра шотландцев не должна стать проблемой, Черчесов выбирает лучших футболистов под определённых соперников

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что национальная команда в предстоящем матче против Шотландии в рамках отборочного турнира Евро-2020 способна успешно противостоять силовой игре соперника.

Фото: ТАСС, Вячеслав Прокофьев