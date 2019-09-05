Дмитрий Булыкин: игра шотландцев не должна стать проблемой, Черчесов выбирает лучших футболистов под определённых соперников
Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что национальная команда в предстоящем матче против Шотландии в рамках отборочного турнира Евро-2020 способна успешно противостоять силовой игре соперника.
Фото: ТАСС, Вячеслав Прокофьев
"Черчесов всегда проводит большую аналитическую работу при определении состава и выбирает лучших футболистов под определенных соперников. Поэтому давайте доверимся его выбору и пожелаем удачи национальной команде. Шотландцы пропагандируют английский футбол с обилием верховой борьбы. Но, думаю, для наших ребят это не должно стать большой проблемой. При хорошем настрое и состоянии наша национальная команда должна обыгрывать шотландцев, — сказал Булыкин "Известиям".
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