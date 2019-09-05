"Для меня как для тренера сборной важно, чтобы Женя играл, постоянно получал игровую практику и выступал в хорошем клубе. "Шахтёр" – топ-команда Украины вместе с "Динамо". "Шахтёр" будет представлять страну в Лиге чемпионов.
Мне важно, чтобы Женя играл, конкурировал, набирал кондиции. Ради этого мы и отправляем его в клуб, чтобы он получил игровую практику. Потом он вернётся к нам, и мы уже будем смотреть, что делать дальше", – приводит слова Шевченко Tribuna.com.
Андрей Шевченко: для меня как для тренера сборной Украины важно, чтобы Коноплянка постоянно получал игровую практику
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил, почему в преддверии отборочного матча Евро-2020 с Литвой отправил полузащитника Евгения Коноплянку в "Шахтёр".
Фото: Reuters
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