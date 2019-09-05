Андрей Шевченко: для меня как для тренера сборной Украины важно, чтобы Коноплянка постоянно получал игровую практику

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил, почему в преддверии отборочного матча Евро-2020 с Литвой отправил полузащитника Евгения Коноплянку в "Шахтёр".

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