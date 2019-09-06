Сборная Дании одержала крупнейшую победу в гостях с 1913 года

Сборная Дании в рамках квалификационного раунда Евро-2020 разгромно обыграла национальную команду Гибралтара — 6:0. Для Дании эта победа стала крупнейшей в гостях за более чем 100 лет — с 1913 года, когда датчане переиграли шведов в товарищеском матче со счётом 10:0.