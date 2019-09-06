Лидер датской сборной Кристиан Эриксен реализовал два 11-метровых удара и отдал голевой пас. Также дублем отметился нападающий Кристиан Гиткьяер. Ещё по одному мячу забили полузащитники Роберт Сков и Томас Делейни.
"Чемпионат"
Сборная Дании одержала крупнейшую победу в гостях с 1913 года
Сборная Дании в рамках квалификационного раунда Евро-2020 разгромно обыграла национальную команду Гибралтара — 6:0. Для Дании эта победа стала крупнейшей в гостях за более чем 100 лет — с 1913 года, когда датчане переиграли шведов в товарищеском матче со счётом 10:0.
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