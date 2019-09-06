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Будут ли у России проблемы с отбором на Евро? Узнаем сегодня

С новым форматом квалификации нашей сборной нужно спокойно пристроиться за могучей Бельгией и попадать на турнир. Уже решили, что Казахстан нам не помеха. Может, способна навязать борьбу Шотландия?


Изначально было понятно, что организовать соперничество с грозной Бельгией не получится. Полуфиналисты Чемпионата мира по именам на три уровня круче своих соперников в группе. Гостевая встреча, несмотря на результативную ошибку Куртуа и проблеск надежды, максимально чётко ответила на вопрос, есть ли шансы у России на первую строчку.

Может, и есть. Но для того, чтобы их использовать, нужно чудо.

Зато серьёзного сопротивления не оказал у себя дома Казахстан. Растиражированные Дзюба и Черышев организовали в Астане разгром. Теперь на очереди второй реальный (при безмерном уважении с футболистам Сан-Марино и Кипра) противник российской команды за вторую строчку и путёвку на Евро следующего года.


На бумаге сборная Шотландии выглядит гораздо солиднее, чем сборная Казахстана. По крайней мере, она (пусть и давно) попадала в финальные стадии Чемпионата Европы и мира (с 90-х Шотландия сидит дома), да и футбольных легенд у шотландцев хватало – взять того же Кенни Далглиша. Но в очной игре наши соседи размотали британцев, причём сделали это крупно.

После 0:3 в стартовом туре Шотландия исправилась и больше не оступалась (не считая справедливого влёта Бельгии). Но побед над Кипром и Сан-Марино, естественно, мало для того, чтобы делать какие-то выводы насчёт состояния команды.

С одной стороны, Шотландии следует пока думать лишь о том, как исправить ситуацию после проигранного очного матча с прямым конкурентом (какая уж тут борьба за выход из группы). С другой, для нашего соперника ближайшая игра во многом последний шанс зацепиться за возможность пройти квалификацию. А ну как заведутся?

Против одного британского настроя мы как-то не выстояли даже при одном из самых строгих тренеров.



При этом шотландцы не самые удобные для сборной России в стилистическом плане. Наставник Стив Кларк ставит на оборону и агрессивный прессинг (единственное, что регулярно получалось и у команды Черчесова). Сборная России не очень любит выдумывать что-нибудь сверх гениального «бей на Дзюбу и беги ему помогать». А уж как наши футболисты любят тушеваться и таять под давлением, мы прекрасно знаем по еврокубкам.

В составе у Шотландии есть игроки и уровня повыше нашей команды. В первую очередь важен Энди Робертсон из «Ливерпуля» - левый защитник, сделавший 11 голевых передач в АПЛ в прошлом сезоне. Но даже если брать в целом – почти весь состав сборной устроен в английской премьер-лиге. Того же Кирана Терни только купил «Арсенал», Райан Фрейзер из «Борнмута», Мэтт Ритчи из «Ньюкасла», а Скотт Мактоминай из «МЮ». Дзюбе, который мечтал играть в АПЛ, но так летом никуда и не уехал, будет особенно приятно оказаться в такой компании.

При этом всё в команде в порядке и с характером. Против Кипра шотландцы вели в счёте заключительную часть встречи, но пропустили за три минуты до окончания основного времени. Чтобы вновь вернуть себе победный счёт, Шотландии потребовалось четыре минуты.



Особенно пугает левый фланг, на котором сосредоточились главные звёзды Шотландии. Марио (если его не сменит Караваев, что вряд ли) придется несладко.

Пробиваться против защитников Шотландии будет тоже тяжеловато, но другого выбора, похоже, нет. Чалова-то мы не взяли! Комличенко наверняка не получит места в старте (и здесь консервативность Черчесова будет оправдана – не лучшая идея выпускать необстрелянного форварда на таком непростом выезде), Смолов в очень плохом состоянии (игра против «Ростова» это подтвердила), а Дзюба хорош в совершенно другом подыгрыше (здесь речь не про сбросы после подач).

Остаётся надеяться на пятую молодость Юрия Жиркова, который остался в сборной единственный из славного состава Хиддинка на Евро-08. Игрок питерского «Зенита» отлично ушёл на перерыв международных матчей.


Кстати, сегодня можно будет увидеть и Чалова с Обляковым и Максименко. Молодёжная сборная играет сегодня перед взрослой против Сербии – отбирается на чемпионат Европы для игроков моложе 21 года.

Тем более есть хороший повод (вдобавок к тому, что сегодня пятница!) отдать футболу весь вечер. На этот раз состав молодёжки выглядит настолько солидно, что не особо меркнет даже перед основой.

Когда ещё бывало такое?


Тем более игра против сербов принципиальная. На прошлый чемпионат Европы мы не попали, уступив в решающей игре именно балканцам. Теперь есть все возможности, чтобы отомстить - новый тренер сборной Михаил Галактионов в отличие от Бушманова по Мелкадзе с ума не сходит.

Фото: "СЭ", Maurizio Borsari/www.aicfoto.com, vbetnews, РПЛ



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Теги: сборная России сборная Шотландии
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