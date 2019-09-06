Александр Ерохин: шотландцы всем известны своим стилем — британским, силовым

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал об атмосфере в сборной России и отношениях с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Также футболист назвал главных соперников России по отборочной группе на Евро-2020.

Фото: "Спорт-Экспресс"