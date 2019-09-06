"Что касается атмосферы, ребят, настроя — ничего не изменилось. Я всегда приезжаю в сборную с огромным желанием, в этот раз очень ждал вызова и рад ему. Мотивация помочь команде добиться результата и показать себя с лучшей стороны — максимальная.
Мне приятно, что главный тренер сборной рассчитывает на меня, видит, чем я могу помочь команде. Ценю это и благодарен Станиславу Саламовичу. Отношения рабочие, как между игроком и тренером, — на тренировках он всегда объяснит, подскажет, что поменять и как улучшить свою игру.
Вне сборной общаемся не так часто — разве что поздравляем друг друга с важными событиями. Во время травмы тоже чувствовал поддержку со стороны тренерского штаба.
Шотландцы всем известны своим стилем — британским, силовым. Сейчас особенно готовимся к ним, о Казахстане будем думать после выезда. Но учитывая, как эти сборные сыграли между собой, оба соперника серьезные, сильные. Просто не будет ни с кем", - приводит слова Ерохина Sport24.
Александр Ерохин: шотландцы всем известны своим стилем — британским, силовым
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал об атмосфере в сборной России и отношениях с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Также футболист назвал главных соперников России по отборочной группе на Евро-2020.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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