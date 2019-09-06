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Футболисты сборной Шотландии не получат бонусы за победу над Россией

Шотландский журналист Sundaymail Ското МакДермотт в преддверии отборочного матча Евро-2020 Шотландия — Россия рассказал, получит ли команда Стива Кларка призовые в случае успеха, и назвал приблизительное количество зрителей, которые посетят игру.

"В шотландском футболе не так много денег из-за небольшого телевизионного дохода, который получают наши клубы и федерация. Самые высокооплачиваемые футболисты играют в "Рейнджерс" и "Селтике", но из них очень немногие — шотландцы. Конечно, в последние годы игроков национальной команды критиковали за то, что они не проходили квалификацию, но не потому, что им переплачивают.

Игрокам сборной Шотландии не заплатят за победу над Россией. Они получат денежный бонус только, если выйдут на Евро-2020.

Стадион не будет заполнен ("Хэмпден Парк" вмещает 52 тысячи). Мы ожидаем около 35 тысяч болельщиков, что не так уж плохо, учитывая наши недавние неудачи. Билеты стоят около 30 фунтов стерлингов", - цитирует МакДермотта "Спорт день за днем".


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Теги: Сборная России Сборная Шотландии
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