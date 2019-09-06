Бывший полузащитник "Хартса" Дейвидас Чеснаускис рассказал, как реагировали шотландцы на методы определения состава российского экс-президента клуба Владимира Романова, который использовал для этого специальный аппарат.
"Аппарат, который использовал Романов, должен быть известен в России. Русский ученый его и произвел — Короткин, что ли, его фамилия. С помощью этого аппарата изучали ауру человека. Но, думаю, его неправильно использовали.
Эта женщина (царствие ей небесное, насколько знаю, ее уже нет) хотела разобраться, но к футболу это было малоприменимо. Бывало, что лучшего игрока меняли, потому что перед игрой было сказано, что он может получить травму. У шотландцев от всего этого глаза округлялись!", - цитирует Чеснаускиса Sport24.ru.
Дейвидас Чеснаускис: от методов русского президента "Хартса" у шотландцев глаза округлялись
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