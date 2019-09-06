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Александр Карапетян: фанат "Ювентуса" извинился передо мной за поступок Бонуччи и назвал его позором

Нападающий сборной Армении Александр Карапетян рассказал, как отреагировали на его удаления в матче пятого тура отборочного раунда к Евро-2020 с Италией (1:3) болельщики "скуадры адзурры".

"Мне было стыдно и очень позорно, что такой игрок, который столько лет играет на таком большом уровне может пойти на такое против сборной Армении. Очень жаль, что судья не разглядел, что там не было фола с моей стороны. Немецкий судья стоял в трех метрах от меня и Бонуччи, мне очень обидно. Арбитр должен был разглядеть этот эпизод.

Почему Бонуччи таким образом себя повел? Потому что мы хорошо играли против них, и итальянцы боялись, что могут оступиться в Ереване. Только так я могу расценивать поступок Бонуччи. Если бы счет был 4:0 в пользу сборной Италии, то он бы не придумал это. Да, мы дали бой итальянцам, но как можно было на такое пойти? Просто нет слов, мы же не сборная Испании, Германии или Франции. Если у нас удаляют одного игрока, то понятно, что такой сборной будет тяжело противостоять 45 минут. Но мы все равно боролись до конца, ребята 78 минут держались, но, к сожалению, пропустили два гола.

Общался ли с Бонуччи? Нет. Я ругался с Вератти и успел перекинуться фразами. Он обиделся на меня, как будто я его рукой ударил. Итальянцы поступили очень позорно, такая команда и такие футболисты, но так себя повели…

Но меня удивило другое: после матча мой инстаграм разрывался, итальянские болельщики начали писать мне в директ и под фото — они просили прощения за поступок Бонуччи. Болельщик "Ювентуса" извинился, он сам признался, что это было позорно. Мне пришло 200-300 сообщений, в которых они извиняются за поступок своего капитана", - цитирует Карапетяна Sport24.ru.


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Теги: Карапетян Сборная Армении Сборная Италии Ювентус
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