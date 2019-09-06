Чемпионат Европы
5 тур
Голы: МакГинн, 11 - Дзюба, 40, Жирков, 59.
Шотландия: Маршалл, О’Доннелл, Робертсон, Малгрю, Купер, МакТоминей (Филлипс, 78), МакГинн (Кристи, 62), Макгрегор, Фрейзер, Форрест (МакЛин, 62), МакБерни.
Россия: Гильерме, Фернандес, Семёнов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Зобнин (Баринов, 66), Головин (Ахметов, 89), Жирков, Ионов (Ерохин, 80), Дзюба.
Предупреждения: Купер, 46, Зобнин, 55, МакЛин, 70, Баринов, 71, Ахметов, 90.
Россия на выезде обыграла Шотландию
В матче 5-го тура квалификации Евро-2020 Сборная России на выезде одержала победу над Сборной Шотландии со счетом 2:1.
Фото: ТАСС
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