Артем Дзюба: сегодня нужно было сыграть от сердца
Нападающий сборной России Артем Дзюба в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал победу над командой Шотландии (2:1).
Фото: ТАСС
"Сегодня нужно было сыграть от сердца. В таких матчах побеждает тот, кто бьется до конца. Рубилово, рубилово, рубилово. Судья дает бороться. Настоящая битва. Прекрасно, что победили в сегодняшней битве. Была нормальная мужская борьба. Я ее люблю. Главное что без грязи. Считаю, заслуженная победа", - сказал Дзюба.
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