Без блеска, но с чувством выполненного долга. Сборная России одержала победу в ключевом матче отбора на Евро-2020

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Дзюба – красавчик. Воспользовался отскоком и удачно пробил. Теперь дожимать во втором тайме ?



Смотрим:https://t.co/1fOmpadLj8#ШотландияРоссия pic.twitter.com/vz9y2ZIgyS — Матч ТВ (@MatchTV) September 6, 2019

Отличная комбинация и завершение от Жиркова. Очень важный гол для сборной ??



Смотрим дальше:https://t.co/TUkP1YTk5y#ШотландияРоссия pic.twitter.com/GzSEJYN5BA — Матч ТВ (@MatchTV) September 6, 2019