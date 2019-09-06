Без блеска, но с чувством выполненного долга. Сборная России одержала победу в ключевом матче отбора на Евро-2020

Российская сборная во время отборочной кампании Евро-2020 не давала поводов в себе усомниться. Да, было поражение от Бельгии, но кто же не проиграет звёздным «красным дьяволам», которые и вовсе возглавляют мировой рейтинг? В остальном, россияне довольно уверенно шли по дистанции. Гостевая победа в Нурсултане над Казахстаном успокоила: российская команда может играть с позиции силы.
Чтобы окончательно выдержать тест, нужно было добиться положительного результата в Глазго, где шотландцы традиционно неуступчивы. Впрочем, на этот раз любители килтов ничем не удивили. Скорее, наоборот. Несмотря на присутствие в команде футболистов «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед», хозяева выглядели невнятно.
Чего боялись?
При этом сборная России сама дала шансы сопернику. По непонятной причине россияне на первых минутах выглядели слишком скромно и робко. На 3-й минуте Юрий Жирков, оказавшийся в стартовом составе вместо Дениса Черышева, попытался пробить с разворота из пределов штрафной и заставил немного понервничать голкипера соперника, но после этого атакующий запал гостей иссяк.
? Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I с 12-ю очками. Команда Шотландии на четвёртой строчке.#МАТЧПРЕМЬЕР #ШотландияРоссия pic.twitter.com/eyx3XcN5W3— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 6, 2019
Сборная Шотландии завладела инициативой и начала бомбардировать штрафную россиян. Тревожные моменты возникали. Так, на 9-й минуте после углового пришлось выручать Гильерме, а уже ещё через минуту давление принесло хозяевам плоды. На 10-й минуте Гильерме дал повод вновь вспомнить об Игоре Акинфееве. Голкипер российской сборной после подачи с фланга не сумел удержать мяч, Макгини в итоге нужно было не промахнуться с близкого расстояния. В защиту Гильерме можно привести тот факт, что голкипера закрывали находившиеся перед ним игроки.
Удивительно, но даже пропущенный гол не привёл к изменению игры. Запомнился лишь классный удар Дзюбы, продавившего защитника шотландцев, но с ударом головой справился голкипер соперника. Вместо того, чтобы заставить Шотландию обороняться числом и умением, россияне не слишком внятно пытались проводить комбинации. Но стоило только включить скорости, как оборона соперника дала сбой. В концовке тайма Головин подхватил мяч в чужой штрафной, заставил вступить в игру защитника, который выбил мяч на Дзюбу. А дальше уже Артём отправил снаряд в цель из пределов штрафной.
Дзюба – красавчик. Воспользовался отскоком и удачно пробил. Теперь дожимать во втором тайме ?— Матч ТВ (@MatchTV) September 6, 2019
Смотрим:https://t.co/1fOmpadLj8#ШотландияРоссия pic.twitter.com/vz9y2ZIgyS
Почему же так не сразу?
Принято считать, что Станислав Черчесов огромное внимание уделяет тактике и обороне. Но, похоже, наставник россиян ещё и является отличным мотиватором. Интересно, что сказал своим подопечным Черчесов в перерыве? Но после 15-минутного отдыха на поле вышла совершенно другая команда.
С первых минут второй половины встречи шотландцев гости прижали к воротам. Головин дважды стрелял из убойных позиций, но сперва попал в защитника, а затем отправил мяч рядом с девяткой. Отлично подключались крайние защитники, которые растягивали оборону шотландцев. И на 59-й минуте после такой комбинации хозяева не справились. Ионов отправил в забег по флангу Головина, тот прострелил на дальнюю штангу, а О’Донелл в борьбе с Жирковым отправил мяч в собственные ворота.
Отличная комбинация и завершение от Жиркова. Очень важный гол для сборной ??— Матч ТВ (@MatchTV) September 6, 2019
Смотрим дальше:https://t.co/TUkP1YTk5y#ШотландияРоссия pic.twitter.com/GzSEJYN5BA
В следующие 10 минут россияне должны были снять все вопросы о победителе матча. В двух эпизодах шотландцев спасал каркас ворот. Так, Фернандес попал в перекладину, а Оздоев – в штангу.
Упущенные моменты оставили шансы шотландцам, которыми хозяева вполне могли воспользоваться в концовке встречи. Заключительные 10 минут прошли с явным преимуществом Шотландии, устроившей небольшой штурм. К счастью, россиянам удалось выстоять, хоть в одном эпизоде Гильерме ошибся на выходе, заставив полевых игроков в хоккейном стиле бросаться под мяч.
С комфортным преимуществом
Гостевым матчем с Шотландией сборная России завершила первый круг отборочного турнира. Россияне полностью выполнили задачу, да, было поражение от Бельгии, но решающего значения оно не имело.
Перед вторым кругом подопечные Черчесова опережают ближайшего конкурента на пять баллов. Чтобы растерять такое преимущество, нужно будет хорошо постараться. И главное, что во втором круге со своими конкурентами россияне ещё и сыграют дома. В гостях придётся играть лишь с Кипром и Сан-Марино.
Чемпионат Европы
5 тур
Шотландия – Россия – 1:2 (1:1)
Голы: МакГинн, 11 - Дзюба, 40, О’Доннелл, 59 (в свои ворота).
Шотландия: Маршалл, О’Доннелл, Робертсон, Малгрю, Купер, МакТоминей (Филлипс, 78), МакГинн (Кристи, 62), Макгрегор, Фрейзер, Форрест (МакЛин, 62), МакБерни.
Россия: Гильерме, Фернандес, Семёнов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Зобнин (Баринов, 66), Головин (Ахметов, 89), Жирков, Ионов (Ерохин, 80), Дзюба.
Предупреждения: Купер, 46, Зобнин, 55, МакЛин, 70, Баринов, 71, Ахметов, 90.