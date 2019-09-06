В товарищеских матчах за сборную России Артем Дзюба забил только три мяча.
В ворота шотландцев он забил 18-й гол в официальных встречах и догнал по результативности Владимира Бесчастных. Чаще соперников по отборочным и финальным стадиям крупных турниров огорчали только Александр Кержаков (22 раза) и Олег Блохин (21). 14 голов нападающий "Зенита" записал на свой счет в отборе к чемпионатам Европы, три он забил на чемпионате мира, один — в Лиге наций
"СЭ"
Дзюба сравнялся с Бесчастных по голам в официальных матчах
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