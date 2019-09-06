Станислав Черчесов: в целом с Шотландией показали тот футбол, который и планировали

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги победного матча с Шотландией (2:1) в пятом туре отборочного раунда к чемпионату Европы-2020.



Фото: "Спорт день за днем"