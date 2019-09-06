"Очень вальяжно начали игру. На таком уровне надо играть ответственно с первых минут. Но я доволен тем, как отреагировали на пропущенный гол. Имели много моментов, к сожалению, реализовали только два. Но в целом показали тот футбол, который и планировали. Не считая начала встречи, разумеется.
Почему заменили Зобнина? Не могу сказать, что он подустал, но шотландцы перехватили инициативу. А у Зобнина была желтая карточка, плюс Роман тут же еще нарушил правила. Чтобы, не дай бог, его не удалили, мы и решили заменить Зобнина. Если бы он не висел на карточке, наверняка отыграл бы до конца. И Зобнин об этом знает.
Критика сборной? Сколько людей, столько и мнений. Мы конкретно готовились к двум играм — Шотландия и Казахстан, и вызвали тех, кто хорошо себя проявляет. И вообще это не критика, это обсуждение. Мы спокойно относимся к такому, продолжаем заниматься своим делом", - цитирует Черчесова Sport24.ru.
Станислав Черчесов: в целом с Шотландией показали тот футбол, который и планировали
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги победного матча с Шотландией (2:1) в пятом туре отборочного раунда к чемпионату Европы-2020.
Фото: "Спорт день за днем"
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