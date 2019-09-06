Равиль Сабитов - о Жиркове: восхищаюсь игрой этого футболиста! Игрок просто топ-уровня!

Российский тренер Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры сборной России против сборной Шотландии (2:1) в 5-м туре отборочного турнира Евро-2020.

astv.ru

- О матче:



Мне игра сборной в целом в последнее время нравится. Команда уверенно набирает очки и уверенно идёт к выходу на Евро-2020. Исходя из стартового состава сегодня, было понятно, что сборная хочет обезопасить свои ворота и играть на ответных быстрых атаках или сделать ставку на стандарты. Однако быстро пропущенный мяч внёс коррективы в план национальной команды. Россияне изменили ход событий, став играть в атакующем стиле и довольно быстро сравняв счёт. После забитого мяча шотландцы отошли в оборону, что облегчило игру нашей команде. Нам это было на руку, поскольку созидать и реализовывать мы умеем.



Шансы на выход на Евро очень хорошие. Когда прошла жеребьёвка, все специалисты определили шотландцев как наших основных соперников за второе место. Но когда они в гостях уступили Казахстану, да ещё и со счётом 0:4... при всём уважении к казахской сборной, проигрывать этой команде с таким счётом... сильная команда позволить себе такой осечки не может, и именно после этого Шотландия, по сути, потеряла свои шансы на борьбу за выход на европейское первенство.



- О голевой ошибке Гильерме и его игре за сборную:



Этот голкипер уже давно играет в чемпионате России, и в каждом сезоне он доказывает свой высокий уровень. А ошибки бывают у всех, это не система, это случайность, поэтому судить строго за такие ошибки нельзя. Ошибались и Акинфеев, и Яшин, поэтому нельзя строго относиться к Гильерме за сегодняшний гол шотландцев. Британский футбол направлен на борьбу, в том числе и на втором этаже, а это означает что вратарь должен быть готов к выходам из ворот для перехватов навесов в штрафную. Гильерме оказался к этому не готов, поскольку в чемпионате России исповедуют иной стиль игры.



- Об игре Юрия Жиркова:



Как и многие, я тоже восхищаюсь игрой этого футболиста! Игрок просто топ-уровня! Ему 36 лет, но возраст не влияет на его функциональные возможности, технику, футбольный интеллект, он выкладывается в каждом матче, и благодаря всему этому по нему и не скажешь, что он ветеран. Выходит и играет с первой до последней секунды. Такое не может не импонировать. А ещё подкупает то, что, даже будучи опытным и титулованным футболистом, он всё время старается прогрессировать и становиться лучше.