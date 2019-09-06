Защитник сборной России Георгий Джикия похвалил своего партнера по команде Юрия Жиркова после матча пятого тура отборочного раунда к чемпионату Европы-2020 против Шотландии (2:1).
"Жирков — молодец. Отлично сыграл, забил отличный гол. Его переписали на шотландца? Нет, мы этот гол переписываем на Юру! Он заслужил! В целом сыграли хорошо, победили по делу", - цитирует Джикию Sport24.ru.
Георгий Джикия: Жирков - молодец. Отлично сыграл, забил отличный гол. Он его заслужил
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