Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал победу сборной России над Шотландией (2:1) в выездном матче отборочного турнира Евро-2020.
"Когда наши пропустили, то я сказал, что отыграются. Может, мы вышли вялыми, акклиматизация, бывает такое.
Жирков — легенда сборной? Я бы присвоил это звание чуть позднее, но, наверное, будет так.
Можно сказать, что наши уже заняли второе место, я еще до старта отбора говорил об этом. Были опасные моменты и у шотландцев, но они создавали их тогда, когда мы позволяли им. Может, наши валяли дурака около десяти минут, а после гола включились. Это не та Шотландия, которая в 1992 году после бара могла обыграть 3:0 сборную СНГ. Двадцать с лишним лет эту сборную уже не видно.
Рад за Дзюбу, а Чалов помогает молодежной сборной, это немаловажно. Забивает Артем — молодец", - цитирует Билялетдинова Sport24.ru.
Ринат Билялетдинов: сборная России уже заняла 2-е место в группе. Еще до старта отбора предрекал это
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