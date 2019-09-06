Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу национальной команды над Шотландией (2:1) в выездном матче отборочного турнира Евро-2020.
"Мне в целом игра понравилась, она не без изъянов, но наши футболисты, надо сказать, имели значительное преимущество в данной встрече. Прежде всего, хотел бы занести этот матч нашей команде в актив и по праву. Кроме завоеванных и таких необходимых трех очков, наша дружина показала вполне уверенное игровое превосходство.
Только начало игры было за соперником. Шотландцы очень активно начали, демонстрируя высокий скоростной потенциал. Однако пропущенный гол привел, на мой взгляд, наших игроков в некое чувство. Они после этого полностью завладели инициативой, контролировали мяч и большую часть времени проводили на половине поля соперника, особенно во втором тайме. Этому способствовало и то, что после забитого мяча шотландцы отдали нам пространство и стали играть на контратаках. Из игроков следует отметить Дзюбу, который нашел момент и проявил свои бомбардирские качества, сравнял счет.
Дальше уже шло все под нашу диктовку. Шотландцы мне показались психологически неустойчивыми игроками и действовали не очень уверенно с оглядкой на свои ворота. Еще хотелось бы отметить действия Головина и Жиркова, которые показали хорошие игровые умения и проделали большой объем беговой работы.
В целом, наши футболисты показали более высокий класс игрового умения, к которому была добавлена хорошая игровая дисциплина и слаженное коллективное взаимодействие.
Что касается следующий игры с Казахстаном, то мне кажется, что эта команда ниже уровнем, и мы благодаря положительным эмоциям от сегодняшнего выигрыша должны выглядеть более убедительно", - цитирует Игнатьева Sport24.ru.
Борис Игнатьев: сборная России показала уверенное игровое превосходство в матче с Шотландией
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