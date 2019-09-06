Артем Дзюба обратился к болельщикам сборной России: хотели порадовать всю страну своей победой

"Сейчас чуть-чуть на эмоциях после игры, не уснуть до утра. Хочу поблагодарить вас всех, кто болел за нас, переживал. Спасибо большое за сообщения в соцсетях, кто пришел на трибуны и дома нас поддерживал. Это дорогого стоит.
Мы с ребятами сражались. Очень волнительный матч был, хотели порадовать всю страну своей победой. Я от лица команды очень вас благодарю за теплые слова. Мы безумно счастливы. Давайте вместе двигаться дальше, друг друга поддерживать, болеть, переживать. Поменьше оскорблений и всякой грязи. Нам безумно дорога ваша поддержка. Благодаря вам мы выиграли", — сказал Дзюба в видеообращении.
Sport24.ru