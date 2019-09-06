Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк выразил разочарование поражением от России во встрече пятого тура отборочного раунда к чемпионату Европы.
"Я разочарован. Мы хорошо готовились и хорошо начали матч, и нам нужно понять, почему так все получилось. Мы позволили сборной России диктовать игру, и не понимаю, почему мы стали нервничать. Только к концу игры стало что-то получаться, и мы добились права на опасный штрафной.
Теперь наши шансы на выход из группы очень невысоки, и, если в понедельник (в матче с Бельгией) мы не возьмем очки, по-видимому, еврокампания будет проиграна. Есть еще надежда сыграть с командой Бельгии вничью и победить в Москве. Тогда, возможно, мы квалифицируемся", - цитирует Кларка ТАСС.
Стив Кларк: Шотландия позволила сборной России диктовать игру, и не понимаю, почему мы стали нервничать
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»