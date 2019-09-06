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Андрей Семенов: когда мы начали контролировать мяч, шотландцы были немного обескуражены

Защитник сборной России и "Ахмата" Андрей Семенов поделился впечатлениями от победы над Шотландией (2:1) в отборочном матче чемпионата Европы — 2020

"На стадионе была хорошая атмосфера. Публика гнала хозяев вперед. Они забили быстрый гол, из-за чего было немного тревожно. Потом мы переломили ход игры, сравняли счет и могли еще забивать много мячей. Но хорошо, что дело закончилось со счетом 2:1. Но мы могли выиграть с большим преимуществом. Когда мы начали контролировать мяч, шотландцы были немного обескуражены. У нас удавалась игра, все, что планировали перед игрой, получалось. Не забили много моментов. Спокойно закончили бы игру, а так пришлось немного понервничать в конце", — цитирует Семенова пресс-служба "Ахмата".


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Теги: Семенов Сборная России Сборная Шотландии
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