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Станислав Черчесов опубликовал фото из раздевалки сборной России после победы над Шотландией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Шотландией (2:1) в пятом туре отборочного раунда к чемпионату Европы-2020 опубликовал фото из раздевалки своей команды.
Фото: инстаграм Станислава Черчесова
"Рад, что выиграли, рад, что команда проявила характер. Но уже через пару дней следующий матч, будем готовиться к нему", — написал Черчесов в инстаграме.


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Теги: Черчесов Сборная России Сборная Шотландии Чемпионат Европы
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