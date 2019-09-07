Станислав Черчесов опубликовал фото из раздевалки сборной России после победы над Шотландией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Шотландией (2:1) в пятом туре отборочного раунда к чемпионату Европы-2020 опубликовал фото из раздевалки своей команды.

Фото: инстаграм Станислава Черчесова

"Рад, что выиграли, рад, что команда проявила характер. Но уже через пару дней следующий матч, будем готовиться к нему", — написал Черчесов в инстаграме.