Сборная России подарила шотландцам особые матрешки

Накануне, 6 сентября, сборная России одержала победу со счётом 2:1 в матче отбора к Евро-2020 над командой Шотландии.

После матча сборная России в официальном "твиттере" поблагодарила шотландцев за высокий уровень организации встречи."Большое спасибо сотрудникам сборной Шотландии и работникам стадиона за высокий уровень организации матча и гостеприимство! Для вас — маленький подарок из России: наша традиционная матрёшка в шотландском стиле", — говорится в официальном аккаунте национальной команды.