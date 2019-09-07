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Сборная России подарила шотландцам особые матрешки

Накануне, 6 сентября, сборная России одержала победу со счётом 2:1 в матче отбора к Евро-2020 над командой Шотландии.
После матча сборная России в официальном "твиттере" поблагодарила шотландцев за высокий уровень организации встречи.

"Большое спасибо сотрудникам сборной Шотландии и работникам стадиона за высокий уровень организации матча и гостеприимство! Для вас — маленький подарок из России: наша традиционная матрёшка в шотландском стиле", — говорится в официальном аккаунте национальной команды.



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Теги: Сборная России Сборная Шотландии Чемпионат Европы
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