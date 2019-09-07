Сборная России подарила шотландцам особые матрешки

"Большое спасибо сотрудникам сборной Шотландии и работникам стадиона за высокий уровень организации матча и гостеприимство! Для вас — маленький подарок из России: наша традиционная матрёшка в шотландском стиле", — говорится в официальном аккаунте национальной команды.
Большое спасибо сотрудникам @ScottishFA и работникам стадиона за высокий уровень организации матча и гостеприимство! Для вас - маленький подарок из России: наша традиционная матрёшка в шотландском стиле ??????????@EuroQualifiers @UEFAEURO @ScotlandNT pic.twitter.com/1zcodqcGjM— Сборная России (@TeamRussia) September 6, 2019