Гильерме: пропущенный гол — моя ошибка. Но это сложный момент

Вратарь сборной России Маринато Гилерме взял на себя вину за пропущенный гол от Шотландии (2:1) в гостевом матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Фото: "Спорт-Экспресс"