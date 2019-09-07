"Сложный эпизод. Джикия играл до конца, а потом убрал ногу. Могу сказать, что моя ошибка. Но это сложный момент.
Шотландия послабее России? Неудобная команда, много борьбы. Но да, считаю, наша команда уровнем выше", — цитирует Гильерме "Матч ТВ".
Гильерме: пропущенный гол — моя ошибка. Но это сложный момент
Вратарь сборной России Маринато Гилерме взял на себя вину за пропущенный гол от Шотландии (2:1) в гостевом матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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